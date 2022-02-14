В CAS сообщили примерное время вынесения вердикта по делу Валиевой

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Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевоц ожидается в понедельник с 13:00 до 15:00 по пекинскому времени (8-10:00 мск), сообщил порталу «Чемпионат» генеральный секретарь CAS Матье Риб.



Слушания по делу Валиевой завершились вечером в воскресенье, они продолжались около семи часов. Валиева давала показания на заседании по видеосвязи.



«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около 13 — 15 часов дня по пекинскому времени», — сказал Риб.

Ранее сообщалось, что вердикт по делу Валиевой будет принят во второй половине дня 14 февраля.



Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире фигуристов в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине. Соревнования состоялись 7 февраля. В тот же день должно было пройти награждение победителей, однако его уже несколько раз переносили. 9 февраля портал Inside the Games сообщил, что причиной задержки награждения стал допинг-тест Валиевой.



11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило, что лаборатория в Стокгольме действительно выявила запрещенное вещество в пробе, взятой 25 декабря в России. В анализах был обнаружен триметазидин. Как рассказали источники «РБК Спорт», в небольшом количестве.

На Валиеву 8 февраля было наложено временное отстранение. С этого момента она не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до окончательного решения по делу. На следующий день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сняло с нее временное отстранение. Данное решение РУСАДА решили опротестовать Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU).



Они подали протест в Спортивный арбитражный суд (CAS), который решит, может ли Валиева выступать в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Короткую программу участницы личных женских соревнований на пекинских Играх откатают 15 февраля. Валиева по итогам жеребьевки получила 26-й стартовый номер.



