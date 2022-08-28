В Белореченске прошел чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе

В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из Самарской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Ростовской, Московской, Омской, Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации.
По итогам соревнований велосипедисты Самарской области завоевали: одно золото, серебро и две бронзы.
Чемпионат России:
Ныч Артем/ Байдиков Илья/ Шульченко Никита/ Майкин Роман (командная гонка, 75 км);
Байдиков Илья/ Ныч Артем (парная гонка, 50 км);
Шульченко Никита/ Майкин Роман (парная гонка, 50 км).
Первенство России (17-18 лет):
Кирилин Алексей/ Михин Кирилл/ Филимошин Роман/ Сметанин Владимир (командная гонка, 50 км).
Фото: минспорта СО