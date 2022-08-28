В Белореченске прошел чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе

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В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменов из Самарской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Ростовской, Московской, Омской, Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации.

По итогам соревнований велосипедисты Самарской области завоевали: одно золото, серебро и две бронзы.



Чемпионат России:

Ныч Артем/ Байдиков Илья/ Шульченко Никита/ Майкин Роман (командная гонка, 75 км);

Байдиков Илья/ Ныч Артем (парная гонка, 50 км);

Шульченко Никита/ Майкин Роман (парная гонка, 50 км).



Первенство России (17-18 лет):

Кирилин Алексей/ Михин Кирилл/ Филимошин Роман/ Сметанин Владимир (командная гонка, 50 км).

Фото: минспорта СО