В бассейне СК "Маяк" состоялись соревнования по адаптивному плаванию

В бассейне спортивного комплекса "Маяк" состоялись соревнования по адаптивному плаванию: чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, чемпионат Самарской области по спорту слепых, Кубок области среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушением слуха.
На церемонии открытия собравшихся приветствовали ветераны СВО из Самарской области, победители всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа, участники Кубка области по плаванию среди лиц с ПОДА Юрий Лобанов и Дмитрий Худошин.
Спортсмены боролись за медали на следующих дистанциях:
50 метров на спине;
50 метров вольный стиль;
50 метров брасс;
50 метров баттерфляй;
100 метров вольный стиль;
100 метров на спине;
100 комплексное плавание.
По итогам соревнований будут сформированы сборные команды Самарской области для подготовки и участия во всероссийских соревнованиях по плаванию.
Фото: минспорта СО