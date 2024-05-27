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В бассейне СК "Маяк" состоялись соревнования по адаптивному плаванию

27 мая 2024 17:53
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По итогам соревнований будут сформированы сборные команды Самарской области для подготовки и участия во всероссийских соревнованиях по плаванию.

В бассейне спортивного комплекса "Маяк" состоялись соревнования по адаптивному плаванию: чемпионат и первенство Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, чемпионат Самарской области по спорту слепых, Кубок области среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушением слуха.

На церемонии открытия собравшихся приветствовали ветераны СВО из Самарской области, победители всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа, участники Кубка области по плаванию среди лиц с ПОДА Юрий Лобанов и Дмитрий Худошин.

Спортсмены боролись за медали на следующих дистанциях:
 50 метров на спине;
 50 метров вольный стиль;
 50 метров брасс;
 50 метров баттерфляй;
 100 метров вольный стиль;
 100 метров на спине;
 100 комплексное плавание.

По итогам соревнований будут сформированы сборные команды Самарской области для подготовки и участия во всероссийских соревнованиях по плаванию.

 

Фото:  минспорта СО

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