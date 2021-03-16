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Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова. Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории.
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В американском Аспене, на чемпионате мира по фристайлу, в дисциплине "биг-эйр" победила россиянка 

16 марта 2021 22:36
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Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова. Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла первое место на чемпионате мира в дисциплине "биг-эйр". Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах "слоупстайл", "хафпайп" и "биг-эйр" проходят в американском Аспене, передает ТАСС.

20-летняя спортсменка по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Таталина и Прусакова являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золото, а Таталиной досталось серебро. Прусакова также является победительницей юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории. Российские фристайлистки впервые завоевали медаль мирового первенства в данной дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступали в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

 

Фото:   EPA-EFE/FAZRY ISMAIL/ТАСС

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