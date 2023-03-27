В акции «Единый день ГТО» приняли участие около 5000 дошкольников Самарской области

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На первом заочном этапе в дошкольных учреждениях проходили физкультурно-спортивные мероприятия, в ходе которых дети знакомились с комплексом ГТО и готовились к выполнению испытаний. В этом этапе приняли участие 4902 ребенка из 287 детских садов Самарской области.



Второй очный этап акции прошел в минувшее воскресенье в УК «МТЛ Арена». В состязаниях приняли участие 13 команд из дошкольных образовательных учреждений Самары и Новокуйбышевска. Ребята в возрасте 6-7 лет соревновались в многоборье ГТО и эстафете «Полоса препятствий ГТО».



Лучшее время в эстафете показали:

команда детского сада №83;

команда детского сада №407;

команда детского сада №264.

Фото: минспорта СО