В акции «Единый день ГТО» приняли участие около 5000 дошкольников Самарской области

На первом заочном этапе в дошкольных учреждениях проходили физкультурно-спортивные мероприятия, в ходе которых дети знакомились с комплексом ГТО и готовились к выполнению испытаний. В этом этапе приняли участие 4902 ребенка из 287 детских садов Самарской области.
Второй очный этап акции прошел в минувшее воскресенье в УК «МТЛ Арена». В состязаниях приняли участие 13 команд из дошкольных образовательных учреждений Самары и Новокуйбышевска. Ребята в возрасте 6-7 лет соревновались в многоборье ГТО и эстафете «Полоса препятствий ГТО».
Лучшее время в эстафете показали:
команда детского сада №83;
команда детского сада №407;
команда детского сада №264.
Фото: минспорта СО