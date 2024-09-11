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В аэропорту "Курумоч" торжественно встретили призера Паралимпиады Кирилла Пульвера

11 сентября 2024 22:16
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Самарский спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 200 м, бронзу на 100-метровке.

Самарский спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 200 м, бронзу на 100-метровке, а также стал 6-м в дисциплине 50 м вольным стилем и 9-м в 50 м на спине.

В "Курумоче" Кирилла Пульвера встречали родители, девушка, друзья, тренеры, представители министерства спорта Самарской области, ГБУ СО "ЦАФКАС", Центра спортивной подготовки, администрации Самары и самарской СШОР №8, журналисты и болельщики.

Марина и Сергей Пульверы не скрывали своей гордости за сына-паралимпийца. Мама поделилась, что отвела ребенка в бассейн для укрепления здоровья, когда ему был всего месяц, поэтому Кирилл занимается плаванием на протяжении всей жизни. А отец добавил, что одной из главных черт характера Кирилла всегда была целеустремленность, что и привело его к успеху.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила спортсмена с высоким достижением и добавила, что теперь он станет примером для всей спортивной молодежи региона - как человек с безграничными возможностями.

Тренер Кирилла Пульвера Вячеслав Ленский поделился планами на будущее: сейчас нужно проанализировать выступления в Париже и готовиться к следующим Играм, которые пройдут в 2028 году.

 

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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