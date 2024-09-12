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В аэропорту «Курумоч» состоялась торжественная встреча призера Паралимпиады Кирилла Пульвера

12 сентября 2024 11:10
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В аэропорту «Курумоч» состоялась торжественная встреча призера Паралимпиады Кирилла Пульвера

В Самару вернулся призер летних Паралимпийских Игр 2024 года в Париже Кирилл Пульвер. Самарский спортсмен завоевал серебряную медаль в плавании вольным стилем на 200 м, бронзу на 100-метровке, а также стал 6-м в дисциплине 50 м вольным стилем и 9-м в 50 м на спине.

В «Курумоче» Кирилла Пульвера встречали родители, девушка, друзья, тренеры, представители министерства спорта Самарской области, Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области, администрации Самары и самарской СШОР №8, журналисты и болельщики.

Марина и Сергей Пульверы не скрывали своей гордости за сына-паралимпийца. Мама поделился, что отвела ребенка в бассейн для укрепления здоровья, когда ему был всего месяц, поэтому сын занимается плаванием на протяжении всей жизни. А отец добавил, что одной из главных черт характера Кирилла всегда была целеустремленность, что и привело его к успеху.

«Я благодарен своему региону, своей стране, своим тренерам и, конечно, семье – без них этого всего вообще бы не получилось, - сказал Кирилл Пульвер. – Неожиданностью для меня стал звонок главы региона Вячеслава Федорищева. После медального заплыва была такая суета: интервью, допинг-контроль, церемония награждения. И тут через мессенджер поступил вызов с незнакомого номера. Я перезвонил – оказалось, это глава Самарской области. Было очень приятно получить от него поздравления».

Тренер Кирилла Пульвера Вячеслав Ленский поделился планами на будущее: сейчас нужно проанализировать выступления в Париже и готовиться к следующим Играм, которые пройдут в 2028 году.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила призера Паралимпиады с высоким достижением и добавила, что теперь он станет примером для всей спортивной молодежи региона: «Наш регион всегда славился спортсменами-паралимпийцами. И Николь Родомакина, и Вячеслав Ленский, и многие другие достойно представляли нашу область в составе национальной сборной на Паралимпийских Играх. Их высокие результаты всегда положительно сказываются на развитии физкультуры и спорта. Такие спортсмены становятся примером для молодежи, настоящими героями, доказывая, что они являются людьми с поистине безграничными возможностями. Мы очень рады, что Кирилл показал высокий результат. Его спортивные достижения, а также дополнительные средства, которые сейчас по инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева выделяются в том числе на спорт лиц с ОВЗ, дадут новый импульс. Мы ждем, что ребята с ограниченными возможностями здоровья будут заниматься физкультурой, приходить в спорт и добиваться успехов»

 

Фото – Минспорт Самарской области

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