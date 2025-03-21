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В 2025 году в Самарской области будет построено почти 100 новых спортивных объектов

21 марта 2025 13:27
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В 2025 году в Самарской области будет построено почти 100 новых спортивных объектов

Весной 2025 года в Самарской области начинается устройство новых спортивных площадок. В этом году приоритет отдается уличным спортивным площадкам и объектам некапитального строительства – быстровозводимым модульным физкультурным комплексам. При этом и спортплощадки, и модульники доступны для всех слоев населения, обладают большой проходимостью и способны улучшить условия для занятий физической культурой и спортом и удовлетворить запросы жителей региона.

Увеличение уровня оснащенности региона спортивными объектами является одной из целей, предусмотренных программой социально-экономического развития Самарской области и региональной программой «Мастер спорта», реализуемой по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Средства на строительство были заложены в бюджете региона на 2025 год. Кроме того, Самарская область получит федеральную поддержку.

С 2019 по 2024 год развитие спортивной инфраструктуры в стране велось по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В Самарской области за этот период были оборудованы 72 универсальные спортплощадки, 24 малые спортивные площадки ГТО. По нацпроекту были возведены и крупные объекты: спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» и крытый футбольный манеж в Самаре, легкоатлетический манеж в Тольятти, крытый каток в Похвистнево, физкультурно-спортивный комплекс для спортшкол «Акробат» и «Союз» в Тольятти, три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, футбольный стадион у спорткомплекса «Орбита» в Самаре. Подверглись масштабной реконструкции лыжная трасса спортивной школы «Чайка» в поселке Управленческий и стадион «Салют» на Мехзаводе.

«Целевой показатель федерального проекта «Спорт – норма жизни» по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями в Самарской области по итогам 2024 года превысил плановое значение и составил 45,3%. Реализация федерального проекта завершена, но наша работа не останавливается. В 2025 году этот показатель должен еще вырасти», - комментирует министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

В этом году запланировано возведение 5 модульных спортивных залов с паркетными игровыми площадками в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Волжском и Ставропольском районах, фиджитал-центра в Самаре и более 80 спортивных площадок по всей Самарской области.

Площадки будут разными – с искусственной травой и хоккейными бортами, с резиновым покрытием и кольцом для игры в стритбол, с турниками и тренажерами для воркаута или для подготовки и выполнения силовых испытаний комплекса ГТО. Какая именно площадка нужна, каждый муниципалитет решает самостоятельно при подаче заявки исходя из запросов населения.

Особое внимание в 2025 году уделено тем муниципалитетам, где показатель обеспеченности спортивными объектами в пересчете на душу населения наиболее низок. Это, в первую очередь, крупные города с большим числом жителей – Самара и Тольятти, а также другие городские территории: Новокуйбышевск, Жигулевск, Отрадный, Чапаевск. Так, уже определено, что спортивные площадки будут построены возле самарских школ №22, №33, №59, №63, № 146, №147, №167, №168, №170, №177, №178 и у лицея «Престиж», а в Тольятти – у школ №3, №15, №46, №93 и у гимназий №38 и №39. Площадки ГТО украсят новую достопримечательность города Похвистнево – Парк ветра и парк села Приволжье, а в селе Черноречье Волжского района спортплощадка расположится рядом с администрацией. На стадионе «Салют» в Самаре планируется устройство сектора для метаний – востребованного для легкоатлетов объекта.

Устройство новых объектов начнется уже в ближайшие недели. Основной этап строительства придется на лето. Часть площадок откроется к началу следующего учебного года, другая –  к моменту проведения в Самарской области XIII международного форума «Россия – спортивная держава». Год назад именно наш регион был определен Президентом России Владимиром Путиным местом проведения этого главного делового события страны в отрасли физической культуры и спорта. Форум состоится осенью 2025 года в Самаре и Тольятти. Наш регион посетят около 6000 гостей из разных регионов России и зарубежных стран.

Фото – Минспорта Самарской области

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