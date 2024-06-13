В 2024 году на играх стран БРИКС выступят девять самарских спортсменов

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Соревнования (0+) по 27 дисциплинам пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Подробнее о спортсменах из нашей губернии рассказали в региональном Минспорте, пишет Сова.

В частности, в соревнованиях по плаванию будет участвовать Арина Хитева. Еще двое наших земляков, Кирилл и Антон Бородачевы, поборются за победу в фехтовании.

В академической гребле Самарскую область представит Александр Вязовкин, на байдарках и каноэ - Илья Штокалов, Михаил Павлов, Елизавета Выпряжкина, а в настольном теннисе - Мария Тайлакова и Екатерина Зиронова (запасная).

На днях трое юных самарских борцов взяли медали в финале XII Спартакиады учащихся (0+).