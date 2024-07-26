Успешное выполнение нормативов ГТО даст право на налоговый вычет

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Работодатели будут предоставлять стандартный вычет по НДФЛ сотрудникам, получившим знак отличия ГТО. Закон о соответствующих поправках в Налоговый кодекс приняла Государственная дума Федерального собрания РФ 10 июля 2024 в третьем чтении. Новая норма содержится в подпункет 2.1 пункта 1 статьи 218 НК и будет применяться с 2025 года.



Вычет полагается сотрудникам, которые впервые прошли испытания комплекса "Готов к труду и обороне" для своего возраста или подтвердили знак отличия, который получали прежде.



Предоставлять вычет нужно в течение календарного года, когда сотрудник получил или подтвердил значок. Есть одно условие: в этом же году сотрудник должен пройти диспансеризацию.



Размер вычета — 18 000 рублей в год. Это сумма, которая освобождается от НДФЛ. То есть на руки работник получит 2 340 рублей, сэкономленных на "вычете по ГТО". Вычет можно предоставить целиком или разделить на части. Применять его нужно не раньше месяца, когда сотрудник получил право на вычет.

Фото: минспорта СО