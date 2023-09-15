Управление Росреестра по Самарской области провело спортивный турнир в честь 25-летия системы регистрации

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Управление Росреестра по Самарской области 9 сентября 2023 года провело спортивный турнир в честь 25-летия системы регистрации.

Ведомство уделяет большое внимание популяризации спорта и здорового образа жизни своих сотрудников. Регулярные корпоративные состязания стали доброй традицией Управления.

На спортплощадке санатория «Циолковский» команды схлестнулись в спортивной борьбе. Традиционно участие принимали представители четырех команд: «Надежда и Опора», «Регистроник», «ПИАФ» и «На троих».

Сотрудники Управления доказали, что настоящему спортсмену ничего не страшно: на протяжении всех соревнований не прекращался дождь, но он не стал преградой для смелых и упорных участников.

В турнире было заявлено несколько испытаний: любимая многими игра в городки, бой подушками, клюшкование (хоккей на траве), палочки-выручалочки и эстафета.

Хочется отметить, что борьба была очень напряжённой, все команды проявили большую волю к победе.

«На соревнования вышли ребята, которым не страшны ни дождь, ни ветер. Они действительно настоящие герои, мы можем только порадоваться за их хорошие результаты, смелость и бойцовский характер. Участники преодолели не только искусственно созданные испытания, но природные. Меня поразило, что за время турнира, спортплощадку никто не покинул: участники боролись до конца, а болельщики согревали их своей поддержкой», - делится своими впечатлениями Вадим Владиславович Маликов, руководитель Управления Росреестра по Самарской области.

Судейская коллегия во главе с Анатолием Германовичем Черных, заместителем руководителя Управления Росреестра по Самарской области, оценивала результаты команд. По результатам набранных баллов, победный кубок получили команда «Надежда и Опора», в составе которой - специалисты территориальных отделов, осуществляющие деятельность Управления на территории 15 муниципальных образований Самарской области. Искренне их поздравляем!