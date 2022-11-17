Умер советский фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков

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Сегодня, на 77 году жизни умер советский фигурист, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Георгиевич Горшков.



Он очень хотел посетить Самару и увидеть обновленный Дворец спорта, в котором вчера, 16 ноября, стартовал пятый этап Гран-при России «Волжский пируэт» по фигурному катанию на коньках.



Со старым Дворцом у Александра Георгиевича были связаны самые добрые воспоминания в его спортивной карьере вместе с Людмилой Пахомовой. Эта танцевальная пара стала первым чемпионом в олимпийской истории танцев на льду зимних Игр в Инсбруке-76. Но именно в Куйбышеве они оттачивали свою олимпийскую программу. Здесь родился их знаменитый показательный танец «Кумпарсита».

Фото из открытых источников