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Умер легендарный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

3 ноября 2023 23:17
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Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер в возрасте 91 года, сообщается на странице The Skating Lesson в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), передает РИА Новости.

Причины смерти не уточняются.

Протопопов проживал в Швейцарии с момента отъезда из СССР в 1979 году. Тогда он и его супруга и партнерша Людмила Белоусова, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политического убежища. Белоусова скончалась в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.

На счету Протопопова и Белоусовой, помимо двух побед на Олимпийских играх (1964, 1968), по четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебра первенств Европы. Протопопов и Белоусова придумали и первыми исполнили многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

 

Фото:   freepik.com

 

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