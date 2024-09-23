Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек

185

21 сентября Самарская область присоединилась ко Всероссийскому дню бега – «Кроссу нации». Забег организуется ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина.

Старты прошли одновременно в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка» и в Тольятти на стадионе «Торпедо». Участниками физкультурных мероприятий стали около 5000 человек.

Центральный областной старт впервые проходил на лыжероллерной трассе «Чайки», построенной в 2023 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Участники в зависимости от возраста и уровня подготовки выходили на дистанции от 1000 до 12000 метров. Массовый забег состоялся на дистанции 2000 метров.

Участниками стали школьники и студенты, взрослые и спортсмены серебряного возраста, любители и тренированные атлеты.

В открытии спортивного праздника приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин.

«Приветствую всех любителей здорового образа жизни на ежегодном Всероссийском дне бега «Кросс нации», - обратилась к участникам Лидия Рогожинская. - Президентом страны сейчас поставлены очень амбициозные задачи по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. Особое внимание физкультуре и спорту уделяет и губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. Принята новая региональная программа «Мастер спорта», которая дает новые возможности для жителей региона заниматься спортом и физкультурой. Одним из элементов являются массовые физкультурные мероприятия – такие, как «Кросс нации».

Победителями и призерами центрального старта «Кросса нации» в Самарской области стали:

на дистанции 1000 метров: Алиса Ламонова, Назар Назыров, Кристина Никитина, Тимофей Иванов, Мария Ермилина, Даниил Сергеев;

на 4000 метров: Диана Серова, Сергей Ольденбург, Анжелика Мошкина, Дмитрий Крыслов, Анжелика Бородина, Игнатий Трифонов, Ксения Крючкова, Алексей Тимофеев, Полина Романова, Александр Мараховский, Татьяна Максимова, Евгений Малахов;

на 6000 метров: Анфиса Дудникова, Алиса Попова, Кира Негаре;

на 8000 метров: Артем Кременской, Анна Крыслова, Дмитрий Ларин, Александра Ошкина, Артем Гуськов, Анна Шашкова;

на 12000 метров: Владимир Чистяков, Виктор Самойлов, Сергей Пикалов.

Анжелика Мошкина, победитель забега на 4000 метров среди женщин, рассказала, что начала заниматься легкой атлетикой в университете 14 лет назад и не оставила спорт после окончания учебы.

«Закончив университет, я перешла к тренеру по длинным дистанциям. С 2017 года вхожу в состав сборной России по горному бегу и кроссу на 10 000 метров. У меня есть семья, дети, но спорт – это дело моей жизни. Старты на «Кроссе нации» – это для удовольствия, тут нет напряжения и волнения, как на официальных соревнованиях, где требуется показать результат. Поэтому с удовольствием участвую в этом празднике бега», - отметила Анжелика.

Награждение победителей и призеров провели врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, руководитель управления развития физкультуры и массового спорта областного минспорта Дмитрий Чесалин, президент федерации легкой атлетики Самарской области Сергей Каргин.

Помимо забегов, участники «Кросса нации» выполняли испытания ГТО, знакомились с военно-прикладными видами спорта. На сцене проходили выступления творческих коллективов и разминки от фитнес-инструкторов.

Проведение массовых соревнований по бегу способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В Самарской области для поддержки и развития детско-юношеского и массового спорта по инициативе главы региона разработана региональная программа «Мастер спорта».