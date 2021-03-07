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У бывшего капитана московского «Спартака» и полузащитницы ЦСКА родилась дочка

7 марта 2021 20:38
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"Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать".

25-летняя футболистка московского клуба ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко родила дочь от полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Об этом написал в своем Instagram экс-капитан столичного «Спартака», передает РБК.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать наша младшенькая дочка», — написал Глушаков.

С Ксенией Коваленко 34-летний футболист начал встречаться в прошлом году. 

Помимо клубной карьеры на счету 25-летней спортсменки также 13 матчей в составе сборной России. 

От прошлого брака с супругой Дарьей, с которой Глушаков развелся в феврале 2019 года, у российского спортсмена - две дочери.

 

Фото: Фото: официальный сайт «Спартака»/РБК

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