У бывшего капитана московского «Спартака» и полузащитницы ЦСКА родилась дочка

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25-летняя футболистка московского клуба ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко родила дочь от полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Об этом написал в своем Instagram экс-капитан столичного «Спартака», передает РБК.



«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать наша младшенькая дочка», — написал Глушаков.



С Ксенией Коваленко 34-летний футболист начал встречаться в прошлом году.



Помимо клубной карьеры на счету 25-летней спортсменки также 13 матчей в составе сборной России.



От прошлого брака с супругой Дарьей, с которой Глушаков развелся в феврале 2019 года, у российского спортсмена - две дочери.





Фото: Фото: официальный сайт «Спартака»/РБК