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Турнир по волейболу для полицейских-спортсменов прошел в Похвистнево

28 апреля 2023 10:22
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Турнир по волейболу для полицейских-спортсменов прошел в Похвистнево

В отборочном туре приняли участие 8 команд территориальных ОВД на районном уровне.

Ежегодно на территории региона проходят соревнования среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности в рамках «Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области» в различных видах спорта, посвященные в этом году 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Целями таких соревнований являются повышение уровня физической подготовки сотрудников полиции, пропаганда и развитие физкультурно-массовых и служебно-прикладных видов спорта.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Салют» г.о. Похвистнево состоялись соревнования отборочного тура по волейболу среди 8 команд территориальных органов внутренних дел на районном уровне. Волейбол – командный вид спорта, результат которого зависит от коллективных усилий всех участников. Каждый игрок был подготовлен к серьезной соревновательной борьбе. Все спортсмены показали по-настоящему командную, красивую и результативную игру.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - О МВД России по Шенталинскому району;

2 место - О МВД России по Сергиевскому району;

3 место - О МВД России по Челно-Вершинскому району.

Команда МО МВД России «Похвистневский» уступила в борьбе за бронзу и заняла почетное 4 место.

Победители и призеры соревнований были награждены почетными грамотами. Команды, занявшие 1 и 2 места, вышли в следующий этап соревнований и продолжат борьбу за звание лучшей в рамках областной Спартакиады среди органов внутренних дел и подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

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