Турецкий клуб «Адана Демирспор» подтвердил подписание контракта с Дзюбой

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В ближайшее время турецкий клуб «Адана Демирспор» объявит официально о подписании контракта с российским футболистом Артемом Дзюбой. Об этом 18 августа сообщил «Спорт-Экспресс», пишут "Известия".

«Мы действительно договорились с Артемом. Подписан ли контракт? Скажу так: сегодня до конца дня всё будет официально оформлено. Утрясаем последние детали. Думаю, сегодня или завтра объявим обо всем официально», — сказал спортивный директор Гекхан Гектюр.

В настоящее время форвард сборной России является свободным агентом. В последние годы он выступал за «Зенит». В минувшем сезоне Дзюба провел за него 39 матчей и забил 13 мячей, став в составе клуба чемпионом России.

«Адана Демирспор» является лидером чемпионата Турции по итогам двух туров. Ранее этот клуб подписал украинского защитника Ярослава Ракицкого, с которым Дзюба играл вместе за «Зенит».

Как ранее писали «Известия», после перехода в турецкую команду Дзюбу ждет непростая конкуренция за место в составе. В «Адана Демирспор» уже играют два забивных форварда. В частности, Марио Балотелли, успевший поиграть в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане», «Ливерпуле».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков