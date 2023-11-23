Трофей «Игр Будущего» сегодня будет в Самаре

74

23 ноября кортеж с главным призом международного турнира «Игры Будущего» прибудет в Самару. Трофей побывает на самарской набережной, в музее авиации и космонавтики имени С.П. Королева Самарского университета.



Вечером, в 16 часов трофей будет выставлен в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». В рамках программы организаторами запланировано закладывание посланий будущим фиджитал-спортсменам в капсулу будущего, фиджитал турнир по футболу, интерактивные зоны и различные активности. Вход свободный.



Напомним, «Игры Будущего» - грандиозный турнир, подобного которому не было в мире, пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В него войдут дисциплины на стыке современных технологий, цифровой среды и физических возможностей человека: кибердисциплины, робототехника, искусственный интеллект и виртуальная реальность.