С 23 по 29 ноября 2026 года на федеральной территории «Сириус» состоится одно из самых масштабных событий в области адаптивного спорта — Международный фестиваль адаптивного хоккея. Он объединит около 1 000 участников: 80 команд из 56 городов и 43 регионов России, а также спортсменов из Казахстана. Самару на фестивале представят три команды.



Для юных и взрослых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья это возможность выйти на лёд рядом с сильнейшими командами страны и показать результат многолетних тренировок.



Тема фестиваля в 2026 году — «Хоккей — язык дружбы». Это особенно символично, поскольку 2026 год объявлен в России Годом единства народов России. Адаптивный хоккей стирает границы — между городами, регионами и странами, между людьми с ограничениями по здоровью и без них.



Фестиваль традиционно пройдёт в смешанном формате — без разделения на характер и причины травм. На лёд выйдут дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны специальной военной операции. Для всех спортсменов участие в турнире — не только возможность продемонстрировать приобретённые навыки, но и важный этап реабилитации и социальной интеграции.



В 2026 году соревнования развернутся в четырёх дисциплинах:

• следж-хоккей для детей и взрослых с поражением опорно-двигательного аппарата (36 команд);

• следж-хоккей 3х3 — мини-формат для команд с неполным составом (12 команд);

• хоккей для незрячих и слабовидящих (6 команд);

• специальный хоккей для ребят с особенностями развития интеллекта (26 команд).



Открытие фестиваля состоится 26 ноября. В этот же день пройдёт Матч Звёзд с участием известных хоккеистов, команд-дебютантов фестиваля, тренеров и лучших игроков команд по адаптивному хоккею со всей России. Матч Звёзд реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов. В программе также запланированы мастер-классы, дискотеки и интерактивные активности для спортсменов, гостей и зрителей.



«В адаптивном хоккее сегодня представлено буквально всё общество: дети и взрослые с самыми разными особенностями здоровья, ветераны СВО, их семьи, тренеры, болельщики. И это не искусственная конструкция, а естественная среда, где люди находят общее быстрее, чем где-либо ещё. Хоккей действительно становится тем универсальным языком, на котором мы можем говорить без переводчика — и внутри страны, и за её пределами. Поэтому мы последовательно развиваем международную составляющую: в этом году к нам приехали гости из Казахстана, и мы видим интерес в других странах — уже есть запросы на открытие команд и развитие адаптивного хоккея за рубежом. «Хоккей — язык дружбы» — это не просто слова. Это то, что мы каждый год видим на льду: когда рядом играют люди, которые в обычной жизни, возможно, никогда бы не встретились. И именно это делает наш фестиваль по-настоящему особенным», — отметил президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов.