Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Тренеры из Самарской области вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

14 августа 2025 14:04
117
Тренеры из Самарской области вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги второго этапа конкурса для тренеров. Четыре жителя Самарской области стали полуфиналистами и получили возможность пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования.

В центре внимания второго сезона проекта «СпортТрек» – конкурс для тренеров, разделенный на профессиональный и любительский треки. Участники прошли отбор, включавший дистанционную оценку навыков, эссе и видеовизиток. Конкурсанты, получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри, стали полуфиналистами проекта и получили возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Программа ДПО создана педагогическим составом Московского государственного университета спорта и туризма специально для проекта «СпортТрек». Акцент в обучении будет сделан на развитие способностей по воспитанию подрастающего поколения. Тренеры, прошедшие обучение по программе, смогут не только проводить занятия по физической культуре, развивать физические качества и повышать функциональные возможности спортсменов, но и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования. Выпускники проекта «СпортТрек» будут воспитывать у подопечных личностные качества, формировать моральные ценности честной спортивной конкуренции, осознанное отношение к спорту и прививать любовь к здоровому образу жизни.

«В этом году заявки на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек» подали почти две тысячи человек. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физической культуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», – прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Самарской области активно участвуют в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали 331 человек, в том числе 19 заявок поступили на конкурс для тренеров.

Четыре конкурсанта тренерского трека проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали полуфиналистами проекта и получили возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования:

  • Елизавета Кандалинцева
  • Александр Мельников
  • Сергей Манжула
  • Фарид Айнутдинов

Полуфиналисты наряду с обучением продолжат выполнять творческие задания, чтобы выйти в финал проекта. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй состоятся два матча: основной с участием финалистов и приглашённых спортсменов, а также гала-матч с партнёрами и друзьями президентской платформы. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат стажировку в профессиональном спортивном клубе. Также на финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Отметим, что регистрация на другие треки проекта, среди которых конкурс «Профи среди любителей»«Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.

В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
158
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
448
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
359
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
441
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
347
