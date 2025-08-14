Тренеры из Самарской области вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

117

Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги второго этапа конкурса для тренеров. Четыре жителя Самарской области стали полуфиналистами и получили возможность пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования.

В центре внимания второго сезона проекта «СпортТрек» – конкурс для тренеров, разделенный на профессиональный и любительский треки. Участники прошли отбор, включавший дистанционную оценку навыков, эссе и видеовизиток. Конкурсанты, получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри, стали полуфиналистами проекта и получили возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования.

Программа ДПО создана педагогическим составом Московского государственного университета спорта и туризма специально для проекта «СпортТрек». Акцент в обучении будет сделан на развитие способностей по воспитанию подрастающего поколения. Тренеры, прошедшие обучение по программе, смогут не только проводить занятия по физической культуре, развивать физические качества и повышать функциональные возможности спортсменов, но и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования. Выпускники проекта «СпортТрек» будут воспитывать у подопечных личностные качества, формировать моральные ценности честной спортивной конкуренции, осознанное отношение к спорту и прививать любовь к здоровому образу жизни.

«В этом году заявки на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек» подали почти две тысячи человек. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом. Мы решили предоставить 300 сильнейшим участникам возможность получить официальное образование, чтобы они могли и дальше реализовывать себя в сфере физической культуры и спорта, а также прививали любовь к здоровому образу жизни и правильные ценностные ориентиры подрастающему поколению», – прокомментировал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Жители Самарской области активно участвуют в проекте «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году заявки на участие в проекте «СпортТрек» подали 331 человек, в том числе 19 заявок поступили на конкурс для тренеров.

Четыре конкурсанта тренерского трека проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали полуфиналистами проекта и получили возможность пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования:

Елизавета Кандалинцева

Александр Мельников

Сергей Манжула

Фарид Айнутдинов

Полуфиналисты наряду с обучением продолжат выполнять творческие задания, чтобы выйти в финал проекта. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финальное мероприятие проекта в ноябре, ключевым событием которого станет уникальный двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет просмотровый лагерь для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй состоятся два матча: основной с участием финалистов и приглашённых спортсменов, а также гала-матч с партнёрами и друзьями президентской платформы. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат стажировку в профессиональном спортивном клубе. Также на финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Отметим, что регистрация на другие треки проекта, среди которых конкурс «Профи среди любителей», «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети», а также в целях поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан в различных сферах деятельности.