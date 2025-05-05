Тренер рассказала о способах предотвратить выгорание от занятий фитнесом

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Практически все спортсмены — профессионалы и любители — сталкиваются с проблемой выгорания. О способах избежать этого явления при занятиях фитнесом 4 мая рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина в беседе с «Газетой.Ru».

«В современном мире, когда фитнес становится всё популярнее, важно знать не только о пользе спорта, но и о рисках появления негативных последствий от чрезмерных физических нагрузок. Перетренированность — это состояние, когда объем физической нагрузки превышает способность организма восстанавливаться. С такой проблемой могут столкнуться не только опытные спортсмены, но и новички», — указала она.

Основные признаки такого состояния — постоянная усталость, тревожность, нарушения сна и снижение спортивных результатов. Причем проявляются они даже после отдыха.

Для борьбы с выгоранием Бахтурина советует любителям фитнеса составить качественный тренировочный план.

«Отдых дает возможность восстановить запасы гликогена, креатина, электролитов — это необходимые элементы для энергии. Особенно важен сон. После физической активности выравнивается уровень кортизола, тестостерона и гормона роста. Кроме того, в перерывах между тренировками происходит перезагрузка нервной системы. Без пауз страдает координация, реакция, техника выполнения упражнений», — указала специалист.

Также стоит ставить перед собой цели достичь перемен не только во внешнем виде. В качестве них можно выбрать, например, улучшения показателей силы, выносливости или просто более хорошего самочувствия, пишут "Известия".

«Очень важно выбирать занятия по душе, делать то, что приносит радость. Если утреннее кардио стало пыткой — попробуйте танцы, пилатес или плавание», — посоветовала эксперт.