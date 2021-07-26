Традиционный открытый городской турнир по кистевой тяге гири прошёл на минувшей неделе в Тольятти

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Организатором турнира по традиции выступила СРООСО «Спортивная организация кистевой тяги гири», а поддержку оказали руководитель группы компаний «Аква-Стиль», главный судья соревнований Сергей Аввакумов и директор ФК «Фитнес в Квадрате» Олег Фролов. Среди участников турнира были атлеты из Самарской, Ульяновской, Свердловской и Читинской областей.

В женской категории, как и ожидалось, победу в обеих номинациях одержала Екатерина Суркова из Сызрани. Гирю весом 16 кг она подняла из положения лёжа на дужку 311 раз, а снаряд массой 24 кг – 172 раза за отведённые 10 минут. Заслуживает уважения результат 64-летнего ветерана из Читы Павла Чупрова, который набрал с 28-килограммовой гирей 238 баллов!

Очень драматично развивались события в весовой категории мужчин свыше 100 кг в номинации гири 44 кг. Александру Егольникову из Сызрани, несмотря на все старания, всего двух движений не хватило, чтобы достичь норматива мастера спорта международного класса. Он поставил тяжеленный снаряд на дужку 133 раза. Вышедший следом за ним на помост тольяттинец Сергей Воркунов повторил результат Егольникова! Зато основатель данного вида спорта Сергей Фёдоров штурмовал собственный рекорд в этой номинации, который составляет 146 баллов. Ему не хватило всего 4 балла. В номинации гири 32 кг победил Сергей Воркунов – 300 подъёмов? сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».

Удивили своими высокими результатами спортсмены в весовой категории до 100 кг. С нормативом «международника» в номинации гири 32 кг справились и победитель – Сергей Пушкарёв из Свердловской области – 317 движений, и Наиль Галимзянов из Ульяновска – 297 подъёмов. Они же отличились и в номинации гири 28 кг – 390 и 330 баллов, соответственно. В весовой категории до 80 кг двойную победу одержал тольяттинский мастер боевых единоборств Игорь Плаксин. В абсолютной весовой категории в работе с гирей 40 кг не было равных Сергею Воркунову – 158 баллов.

- К сожалению, статус турнира не позволяет присваивать высокие спортивные звания, но на предстоящем осенью международном соревновании в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава» у лидеров будет прекрасная возможность реализовать эту возможность, - отметил Сергей Фёдоров.