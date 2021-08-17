Тольяттинцы - чемпионы и призеры России по парусному спорту

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В Санкт-Петербурге сегодня завершился чемпионат России в олимпийских классах. В трех зачетных классах в число призеров вошли представители тольяттинской школы парусного спорта:



В классе яхт "470" серебряную медаль выиграли тольяттинец Дмитрий Лаздин с Мариной Федоровой (Санкт-Петербург)



В классе "49-FX" первое место занял экипаж Диана Сабирова (Тольятти) / Виктория Ликсанова (Спб);

Серебро - у наших Натальи Ермаковой и Алёны Суховой.



"Накра 17-микст"

чемпионами стали Максим Семенов;

Алина Щетинкина, Олеся Жукова / Максим Судачков – бронзовые призеры, сообщает Город Тольятти.

Фото: Город Тольятти