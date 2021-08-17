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Тольяттинцы - чемпионы и призеры России по парусному спорту

17 августа 2021 13:30
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В Санкт-Петербурге сегодня завершился чемпионат России в олимпийских классах.

В Санкт-Петербурге сегодня завершился чемпионат России в олимпийских классах. В трех зачетных классах в число призеров вошли представители тольяттинской школы парусного спорта:

В классе яхт "470" серебряную медаль выиграли тольяттинец Дмитрий Лаздин с Мариной Федоровой (Санкт-Петербург)

В классе "49-FX" первое место занял экипаж Диана Сабирова (Тольятти) / Виктория Ликсанова (Спб);
Серебро - у наших Натальи Ермаковой и Алёны Суховой.

"Накра 17-микст"
чемпионами стали Максим Семенов;
Алина Щетинкина, Олеся Жукова / Максим Судачков – бронзовые призеры, сообщает Город Тольятти.

 

Фото:   Город Тольятти

Теги: парусный спорт Тольятти

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