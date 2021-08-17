Тольяттинцы - чемпионы и призеры России по парусному спорту

В Санкт-Петербурге сегодня завершился чемпионат России в олимпийских классах. В трех зачетных классах в число призеров вошли представители тольяттинской школы парусного спорта:
В классе яхт "470" серебряную медаль выиграли тольяттинец Дмитрий Лаздин с Мариной Федоровой (Санкт-Петербург)
В классе "49-FX" первое место занял экипаж Диана Сабирова (Тольятти) / Виктория Ликсанова (Спб);
Серебро - у наших Натальи Ермаковой и Алёны Суховой.
"Накра 17-микст"
чемпионами стали Максим Семенов;
Алина Щетинкина, Олеся Жукова / Максим Судачков – бронзовые призеры, сообщает Город Тольятти.
Фото: Город Тольятти