Тольяттинский «Акрон» сыграет третий матч на выезде

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В воскресенье в рамках 6 тура Олимп-ФНЛ тольяттинцы отправятся в Томск, где встретятся с местной «Томью».

«Акрону», которому весь август предстоит «кочевать» по России в связи с работами по замене газона в Жигулевске на стадионе «Кристалл», отступать некуда: команде нужно набирать очки, чтобы не упустить из виду пелотон Лучшей Лиги Мира. Томичи, готовящиеся к сезону во втором дивизионе, получили счастливый билет после исключения «Чайки» за договорные матчи за неделю до старта турнира.

В спешном порядке новый главный «Томи» Сергей Жуков начал перекраивать состав и готовить коллектив к соперникам другого калибра. Резкая смена турниров пока губительно сказывается на результатах: 4 поражения в 5 матчах при одной домашней победе над калининградской «Балтикой» (1:0). Именно с «Акроном» весной «Томь» боролась за выживание в Лиге, и, в конечном счете, ей не хватило одного очка. Поэтому воскресный матч будет с подтекстом и нешуточной интригой.

Трансляцию игры 15 августа можно будет посмотреть в специальной #ФанЗонаАкрона. Поддержать команду Вы можете в баре «Аббатское» (ул. Офицерская, 12В). Начало насыщенной предматчевой программы – в 13:00. Отметим, что для всех болельщиков «Акрона» будет действовать акция на пенное – «2+1». Также их ждут различные акции, подарки и активности о организаторов.