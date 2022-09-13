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Тольяттинские полицейские организовали для юных динамовцев соревнования по легкой атлетике

13 сентября 2022 16:36
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Участники демонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звания лучших.

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции на базе спортивного комплекса Самарской региональной организации «Динамо» провели открытое первенство по легкой атлетике для детей старшего школьного возраста.

В спортивно-оздоровительном мероприятии приняли участие 35 юных динамовцев из семи коллективов физической культуры. Молодые атлеты соревновались в четырёх видах спорта: кросс – 1000 м., бег – 100 м., прыжки в длину с разбега и эстафета 4 x 100.

Соревнования получились очень зрелищными и интересными. Участники демонстрировали высокий уровень физической подготовки и достойно сражались за звания лучших.

После окончания соревнований судейской коллегией были подведены итоги. В упорной борьбе места распределились следующим образом:

1 место – команда Местной тольяттинской городской организации «Динамо»;

2 место - команда общеобразовательной школы № 77 г. Самары, которая представляла КФК У МВД России по г. Самара;

3 место - команда МУ МВД России «Сызранское».

Призеры и победители получили заслуженные награды из рук первого заместителя председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» полковника внутренней службы Олега Лукьянова. Олег Николаевич пожелал ребятам успехов, новых побед и реализации своего потенциала, а также отметил, что приобщение детей к спорту с раннего возраста – один из важнейших факторов воспитания людей, здоровых телом и сильных духом.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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