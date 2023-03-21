Тольяттинские гандболистки - победительницы первенства России до 18 лет

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В Ростове-на-Дону прошло первенство страны среди девушек 2006-2007 года рождения. Команду 63 региона представили четыре игрока ближайшего дубля гандбольной «Лады» (Ангелина Жукова, Дарья Семина, Полина Филина и Мария Шмонина) и дюжина девчат из третьей тольяттинской команды, выступающей в Высшей лиге национального чемпионата. Возглавил команду Александр Хомутов, который является одним из наставников «Лады-2» и тренером «Лада»-СШОР.



В финальном поединке наши девушки сразилась с командой Краснодара. Шестьдесят минут решающего матча не выявили победителя - 21:21. Но в дополнительное время счастье улыбнулось волжанкам - 28:27.



По итогу соревнований две представительницы Самарской области вошли в символическую сборную турнира. Лучшим правым полусредним признана Мария Шмонина, лучшим линейным - Катрина Никитина.



Фото: Федерация гандбола Ростовской области.