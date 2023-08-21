Тольяттинская теннисистка Касаткина вновь стала первой ракеткой России

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Сегодня, 21 августа, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Как пишет, первое место занимает Ига Свентек из Польши (9955 очков), на второй строчке белоруска Арина Соболенко (8746). Замыкает тройку американка Джессика Пегула (5945).

Россиянка Людмила Самсонова опустилась с 12-го на 14-е место (2745). Другая наша соотечественница, уроженка Тольятти Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке (2780).

Таким образом, Касаткина вновь стала первой ракеткой России, пишет TLTgorod.

Фото: pxhere.com