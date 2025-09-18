Татьяна Левшина и Варвара Кудаева - призеры первенства России по современному пятиборью

В Самаре на базе спорткомплекса и стадиона «Орбита» продолжается розыгрыш первенства России по современному пятиборью в эстафетах.
Сборная Самарской области в составе Татьяна Левшина и Варвара Кудаева стала бронзовым призером среди девушек 15-16 лет.
Девушки 15-16 лет
Алина Калимулина / Полина Ситникова Москва
Виктория Агафонова / Виктория Соколова Санкт-Петербург
Татьяна Левшина / Варвара Кудаева Самарская область
Юноши 15-16 лет
Матвей Доценко / Сергей Тукмачев Краснодарский край
Данил Ильясов / Александр Шапошников Челябинская область
Дмитрий Ефимов / Григорий Паснов Москва
Фото: Федерация современного пятиборья России/минспорта СО