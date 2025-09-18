Татьяна Левшина и Варвара Кудаева - призеры первенства России по современному пятиборью

114

В Самаре на базе спорткомплекса и стадиона «Орбита» продолжается розыгрыш первенства России по современному пятиборью в эстафетах.

Сборная Самарской области в составе Татьяна Левшина и Варвара Кудаева стала бронзовым призером среди девушек 15-16 лет.

Девушки 15-16 лет

Алина Калимулина / Полина Ситникова Москва

Виктория Агафонова / Виктория Соколова Санкт-Петербург

Татьяна Левшина / Варвара Кудаева Самарская область

Юноши 15-16 лет

Матвей Доценко / Сергей Тукмачев Краснодарский край

Данил Ильясов / Александр Шапошников Челябинская область

Дмитрий Ефимов / Григорий Паснов Москва

Фото: Федерация современного пятиборья России/минспорта СО