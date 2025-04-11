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Студенты из Самарской области вступают в борьбу за звание сильнейшей команды ПФО по баскетболу 3х3

11 апреля 2025 13:44
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Студенты из Самарской области вступают в борьбу за звание сильнейшей команды ПФО по баскетболу 3х3

11 и 12 апреля в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке будет проходит Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд высших учебных заведений.

 Турнир ПФО по баскетболу 3х3 проводится по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации Игоря Комарова по трем направлениям: среди студентов учебных заведений среднего профессионального образования (с 2023 года), среди студентов образовательных организаций высшего образования (с 2024 года) и обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 100 тысяч человек (в 2025 году). Цель проекта – создание условий для развития спортивного досуга в образовательных организациях всех трех уровней образовательной системы, а также популяризация уличного баскетбола как массового и общедоступного вида спорта.

 В Суперфинале участвуют студенческие команды юношей и девушек из всех 14 регионов ПФО – почти 100 студентов вузов различных направлений: от физиков-ядерщиков до полицейских, медиков и аграриев.

Самарскую область в этом году представляют «железнодорожники» - мужская команда Приволжского государственного университета путей сообщения и «Политех» - женская команда Самарского государственного технического университета.

На групповом этапе юноши сыграют с соперниками из Пермского края, Татарстана и Мордовии, а девушки будут состязаться с командами Чувашской республики и Пермского края.

 Игры группового этапа состоятся сегодня начиная с 11:30 по самарскому времени. Плей-офф пройдет 12 апреля с 11:00, матчи за медали начнутся в 18:00.

 Следить за играми можно в официальном сообществе турнира и на ресурсах Федерации баскетбола Нижегородской области.

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