Студентов и молодых специалистов Самарской области приглашают принять участие в Кубке фиджитал спорттех инноваций 2024

Это открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта. Он проходит в номинациях:
инновации в фиджитал и технологических видах спорта
носимые устройства и умная одежда
цифровые среды и VR/AR технологии в спорте
инклюзивные и адаптивные технологии
AI - спорттех (решение кейсов для спорта и фитнеса)
Принять участие в конкурсе могут авторы идей или проектов в возрасте от 18 до 35 лет - студенты, специалисты и преподаватели. Также можно присоединиться к уже существующему проекту. Заявки принимаются до 31 марта. Подробности на сайте: https://clck.ru/39SyQ7
Организатор соревнований - АНО Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета".