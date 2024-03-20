Студентов и молодых специалистов Самарской области приглашают принять участие в Кубке фиджитал спорттех инноваций 2024

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Это открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта. Он проходит в номинациях:

инновации в фиджитал и технологических видах спорта

носимые устройства и умная одежда

цифровые среды и VR/AR технологии в спорте

инклюзивные и адаптивные технологии

AI - спорттех (решение кейсов для спорта и фитнеса)



Принять участие в конкурсе могут авторы идей или проектов в возрасте от 18 до 35 лет - студенты, специалисты и преподаватели. Также можно присоединиться к уже существующему проекту. Заявки принимаются до 31 марта. Подробности на сайте: https://clck.ru/39SyQ7



Организатор соревнований - АНО Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета".