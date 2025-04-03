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Студенческие команды из Самарской области готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3х3

3 апреля 2025 16:58
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С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов.

С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов – общественного проекта под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Проект реализуется второй год подряд и охватывает несколько тысяч студентов организаций высшего образования. В финальном этапе на паркете встретятся команды мужчин и женщин из всех 14 регионов округа.

Год назад, в 2024 году, команды Самарской области показали высокий результат на окружных соревнованиях. Команда СамГТУ заняла первое место в соревнованиях женщин, а среди мужчин серебряным призером стала сборная Самарского университета.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что прошлогодний успех не был случайным: «У команд Самарской области уже есть опыт побед на турнире ПФО по баскетболу 3х3, который мы высоко ценим. Баскетбол является базовым видом спорта для нашего региона, мы проводим множество профессиональных и любительских турниров, в том числе среди студентов. Развитие студенческого спорта, популяризация активного образа жизни среди этой категории населения – это залог формирования здорового поколения и увеличения продолжительности жизни населения нашей страны».

В сезоне 2024-2025 годов в Самарской области студенческий турнир по баскетболу 3х3 состоял из двух этапов. Первый этап проходил на базе вузов. Участниками стали 66 команд юношей и девушек. Сильнейшие в своих вузах – 7 мужских команд и 6 женских – отобрались на второй, региональный этап.

Соревнования регионального этапа прошли в Самаре в начале марта при поддержке Федерации баскетбола Самарской области, министерства спорта и «Организационного центра спортивных мероприятий».

Победителями регионального этапа стали команда юношей ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения» (ПривГУПС) и команда девушек ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (СамГТУ). Команды-победительницы командированы на окружной этап турнира.

В составе команды ПривГУПС в соревнованиях примут участие Сергей Евграшев, Сергей Матвеев, Филипп Репин и Егор Рогожин, тренер – Дмитрий Ермолаев. В составе женской команды СамГТУ на турнире ПФО выступят Дарья Львова, Валерия Камынина, Анастасия Точилина, Софья Ишутова, Анна Белоусова, тренер – Ольга Костромина.

«На днях мы начали завершающую стадию подготовки к финальному этапу соревнований. Учитывая особенности баскетбола 3х3, пришлось внести изменения в тренировочный план, повысить интенсивность тренировок. Надеюсь, они пойдут нам на пользу. На каждой тренировке игроки выкладываются на максимум. У нас в команде достаточно опытные игроки как в баскетболе 5х5, так и в 3х3, давно играют вместе, у них высокий уровень взаимопонимания и коммуникации.  Это еще один плюс, который будет помогать нам в окружном финале», - поделился тренер команды «ПривГУПС» Дмитрий Ермолаев.

Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 в этом году также разыгрывается не только среди студентов вузов, но и среди учащихся учреждений среднего профессионального образования и среди школьников сельских общеобразовательных организаций.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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