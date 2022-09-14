Статуя вратаря была подарена Владиславу Третьяку в честь 70-летия

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Памятник, подаренный президенту Федерации хоккея России (ФХР) Владиславу Третьяку, должен помочь привлечь внимание к Музею хоккейной славы. Такое мнение Третьяк высказал в среду ТАСС.

Статуя вратаря была подарена в честь 70-летия трехкратного олимпийского чемпиона. Ее изготовили в Кургане, а затем была доставлена в Москву и установлена у Музея хоккея.

"Эта статуя - собирательный образ 60-70-х годов, когда были такие страшные маски, чтобы пугать соперников. Мне понравился образ вратаря - я собираю изображения вратарей, и у меня их много, - сказал Третьяк. - Мне его подарили на 70 лет, и я решил - пускай стоит у музея. Рад, что это привлечет внимание к музею, где есть экспонаты Суперсерии 1972 года, и хоть болельщики будут понимать, что музей рядом".

Третьяк, подчеркнул, что это не прижизненный памятник ему. "В СМИ сейчас это обсуждают, и для меня это в новинку. Если бы это был памятник мне, он был бы похож на меня. Я играл тоже в страшной маске, но она совершенно другой была, только щитки на мои похожи", - отметил он.

Фото из открытых источников