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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре автомобилист сбил подростка-велосипедиста

21 мая 2024 13:14
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В Самаре автомобилист сбил подростка-велосипедиста

20 мая на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека и 1 погиб. 

Одно из ДТП произошло в 13:30 час. в Куйбышевском районе Самары. 40-летний водитель, находясь за рулем автомашины Audi 80, двигался по ул. Уральская в направлении Южного шоссе. В пути следования в районе д. 230 допустил наезд на 16-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП подросток доставлен в медучреждение, ему назначено стационарное лечение.

Теги: ДТП

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