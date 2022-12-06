Стартует региональный конкурс любительской спортивной фотографии «Вместе с ГТО»

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Региональный оператор комплекса ГТО в Самарской области объявляет о старте областного конкурса любительской спортивной фотографии «Вместе с ГТО».



Конкурс проводится с 1 по 21 декабря на странице «ГТО в Самарской области». Работы на конкурс принимаются до 18 декабря.



Правила конкурса:

- принять участие могут все жители Самарской области;

- нужно разместить фотографию на тему «ГТО»: подготовка или выполнение комплекса ГТО, фото с участия в мероприятиях комплекса ГТО, либо с занятий физической культурой в конкурсном фотоальбоме по адресу;

- обязательно подписать фото (фамилия и имя автора, город или район проживания).



Победителей конкурса определит конкурсная комиссия в трех номинациях:

- «Папа, мама, я – здоровая семья» (семейные фотографии);

- «Готов к труду и обороне» (фото с выполнением комплекса ГТО);

- «О спорт, ты мир!» (фото других спортивных активностей).



Кроме того, по количеству «лайков» в конкурсном фотоальбоме определится обладатель Приза зрительских симпатий.



Победители награждаются сертификатами участников, сертификатами от партнера и сувенирной продукцией министерства спорта Самарской области. Итоги конкурса подводятся и публикуются на ресурсах регионального оператора комплекса ГТО до 21 декабря.



Положение конкурса здесь.