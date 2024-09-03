Стартует всероссийский конкурс "Займись спортом!"

68

Участники конкурса - дети и подростки до 16 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на ее территории.



Номинация: "Делай как я" - лучший проект по вовлечению в занятия физической культурой и спортом, реализованный в 2023-2024 годах



Отправить материалы на конкурс можно до 31 октября 2024 года



До 15 ноября конкурсная комиссия определит победителей и призеров



В период с 1 по 20 декабря 2024 года состоится награждение авторов лучших проектов



Подробная информация в разделе конкурса на сайте.

Фото: минспорта СО