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Стартует всероссийский конкурс "Займись спортом!"

3 сентября 2024 18:19
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Участники конкурса - дети и подростки до 16 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на ее территории.

Участники конкурса - дети и подростки до 16 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на ее территории.

 Номинация: "Делай как я" - лучший проект по вовлечению в занятия физической культурой и спортом, реализованный в 2023-2024 годах

 Отправить материалы на конкурс можно до 31 октября 2024 года

 До 15 ноября конкурсная комиссия определит победителей и призеров

 В период с 1 по 20 декабря 2024 года состоится награждение авторов лучших проектов

 Подробная информация в разделе конкурса на сайте.

 

Фото:   минспорта СО

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