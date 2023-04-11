Стартовала регистрация на Лигу Губернатора Самарской области по баскетболу 3×3

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Весенний этап пройдет в четырех городах: Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск и Самара.



Регистрация участников:

18 апреля, Сызрань (ФОК «Лидер»): vk.cc/cn1LMX

19 апреля, Тольятти (СК «Акробат»): vk.cc/cn1LPN

Матчи этих туров начнутся в 18.00.



Проект создан по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, чтобы у каждого поклонника баскетбола была возможность заниматься любимым видом спорта в удобное время. Сегодня баскетбол входит в четверку самых популярных видов спорта в Самарской области - в него играют более 36 тысяч жителей региона.

Фото: минспорта СО