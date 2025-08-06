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Стали известны подробности турнира на Кубок Губернатора по хоккею

6 августа 2025 20:35
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В соревнованиях примут участие команды ВХЛ из Самары, Тулы, Орска и Пензы. Победители получат в награду не только кубок, но и автомобиль «Лада».

На пресс-конференции, которую провел пресс-центр Самарского областного вещательного агентства, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская рассказала:

«Этот турнир – знаковое событие для Самары и всей области. Он проводится впервые, и мы уверены, что станет доброй традицией. Хотела бы отметить, что проведение такого мероприятия не было бы возможным без поддержки Правительства Самарской области и группы компаний «Полипласт».

В соревнованиях примут участие команды ВХЛ из Самары, Тулы, Орска и Пензы. Победители получат в награду не только кубок, но и автомобиль «Лада».

Для болельщиков запланирована интересная развлекательная программа: конкурсы, интерактив, приставки, аквагрим и аэрохоккей.

Генеральный директор ХК ЦСК ВВС Александр Харламов добавил:

«Для ХК ЦСК ВВС это большая ответственность. Мы выступаем на домашнем льду, при своих болельщиках. Наша команда настроена серьезно и готова показать яркий, боевой хоккей».

Также Александр Харламов отметил, что турнир станет отличной возможностью проверить игроков в предсезонный период и укрепить командный дух перед стартом нового сезона.

Билеты на игры доступны как онлайн, так и в кассах Дворца спорта. Кассы открываются за три часа до начала матча.

Расписание:

8 августа, пятница

13:00 «Южный Урал» - «Дизель»
18:40 Открытие турнира
19:00 ЦСК ВВС - АКМ
 
9 августа, суббота

13:00 «Дизель» - АКМ
19:00 ЦСК ВВС - «Южный Урал»
 
10 августа, воскресенье

12:00 АКМ - «Южный Урал»
16:00 ЦСК ВВС - «Дизель»

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

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