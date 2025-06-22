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Стал известен календарь матчей Мир РПЛ

22 июня 2025 13:00
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Стал известен календарь матчей Мир РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей РПЛ сезона 2025/26. Наша команда начнет и закончит чемпионат матчами с тольяттинским «Акроном». Точные даты и время проведения матчей станут известны позднее.

Первый круг
1. 18-21 июля, Пт-Пн, Акрон – Крылья Советов
2. 25-28 июля, Пт-Пн, Крылья Советов – Пари НН
3. 1-4 августа, Пт-Пн, Ростов – Крылья Советов
4. 8-11 августа, Пт-Пн, Крылья Советов – Балтика
5. 15-18 августа, Пт-Пн, Ахмат – Крылья Советов
6. 22-25 августа, Пт-Пн, Крылья Советов – Краснодар
7. 29-31 августа, Пт-Вс, Локомотив – Крылья Советов
8. 12-15 сентября, Пт-Пн, Крылья Советов – Сочи
9. 19-22 сентября, Пт-Пн, Спартак – Крылья Советов
10. 26-29 сентября, Пт-Пн, Крылья Советов – Динамо М
11. 3-5 октября, Пт-Вс, Рубин – Крылья Советов
12. 17-20 октября, Пт-Пн, Крылья Советов – Торпедо
13. 24-27 октября, Пт-Пн, ЦСКА – Крылья Советов
14. 31 октября – 3 ноября, Пт-Пн, Динамо Мх – Крылья Советов
15. 7-9 ноября, Пт-Вс, Крылья Советов – Зенит

Второй круг
16. 21-24 ноября, Пт-Пн, Крылья Советов – Ростов
17. 28 ноября – 1 декабря, Пт-Пн, Краснодар – Крылья Советов
18. 5-8 декабря, Пт-Пн, Балтика – Крылья Советов
19. 27 февраля – 2 марта, Пт-Пн, Динамо М – Крылья Советов
20. 6-9 марта, Пт-Пн, Крылья Советов – Динамо Мх
21. 13-16 марта, Пт-Пн, Пари НН – Крылья Советов
22. 20-22 марта, Пт-Вс, Крылья Советов – Рубин
23. 3-6 апреля, Пт-Пн, Зенит – Крылья Советов
24. 10-13 апреля, Пт-Пн, Крылья Советов – Ахмат
25. 17-20 апреля, Пт-Пн, Крылья Советов – ЦСКА
26. 21-23 апреля, Вт-Чт, Сочи – Крылья Советов
27. 24-27 апреля, Пт-Пн, Крылья Советов – Локомотив
28. 1-4 мая, Пт-Пн, Крылья Советов – Спартак
29. 8-11 мая, Пт-Пн, Торпедо – Крылья Советов
30. 17 мая, Вс, Крылья Советов – Акрон

 

Фото: сайт ФК

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