Спортсмены Самарской области стали участниками международных игр «Навстречу Евразиаде»

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В Уфе прошли I Международные спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены состязались в девяти видах спорта. Всего был разыгран 91 комплект наград.



Сборная России стала победителем медального зачета, набрав 172 очка. Второе место заняла сборная Республики Беларусь (88 очков). На третьем - команда Узбекистана (70 очков).



В составе национальной сборной команды России выступили представители Самарской области, завоевавшие медали в соревнованиях по спортивному метанию ножа и в гиревом спорте. Отметим, в рамках Игр состоялся Кубок мира по спортивному метанию ножа.



Карпова Диана (метание ножа, дистанция 5 метров) - золото;

Кошубин Денис (метание ножа, дистанция 7 метров);

Бахтова Ирина (гиревый спорт, рывок гири 16 кг);

Бахтова Ирина (гиревый спорт, эстафета длинный цикл) - серебро.

Фото: минспорта СО