Спортсмены Самарской области стали победителями соревнований по пляжному теннису

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В Рыбинске завершились соревнования по пляжному теннису: чемпионат России и первенство России среди спортсменов до 13 и до 15 лет. Среди лучших теннисистов - спортсмены Самарской области. В юниорских категориях наша сборная добилась лучшего результата за 10 лет развития пляжного тенниса в регионе.

А с сегодняшнего дня на кортах Первомайского спуска самарской набережной начинается розыгрыш первенства России по пляжному теннису среди спортсменов до 19 и до 17 лет.

Вход свободный! Приглашаем болельщиков!

Фото Самарский спорт