Спортсменка из Самарской области выиграла V Боливарианские игры ALBA

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На V Боливарианских играх АЛБА в Венесуэле разыграны первые медали в видах спорта, в которых принимают участие российские спортсмены.



В каратэ копилку сборной России пополнила представительница Самарской области Анна Чернышева. В весовой категории 55 кг она завоевала золотую медаль, одолев соперниц из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Завтра, 28 апреля, Анна выступит в командном турнире.



Напомним, в Играх помимо 10 стран – членов альянса (Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис), в соревнованиях принимает участие сборная России. Наша команда выступает под национальным флагом, в честь победы спортсменов звучит гимн Российской Федерации.