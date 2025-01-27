Спортсмен из Безенчукского района стал серебряным призером Кубка России по боксу

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В Самаре в течение недели проходили бои с участием лучших боксеров страны - Кубок России по боксу. Соревнования носят имя нашего земляка, уроженца Новокуйбышевска и воспитанника жигулевской школы бокса, двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

На Кубке России 2025 года Самарскую область представлял Алакпер Гезалов из Безенчукского района - мастер спорта, спортсмен СШОР №4 «Ринг», воспитанник тренеров А.В. Трошина, А.А. Маменкова, Е.А. Астраханского, А.Н. Сеняйкина. Алакпер удачно провел три боя в предварительном раунде и в полуфинале и стал финалистом Кубка России в весовой категории 80 кг.

В финале он уступил победителю Кубка России 2024 года, трехкратному чемпиону России, мастеру спорта международного класса Джамбулату Бижамову и стал серебряным призером соревнований.

Фото: Самарская областная федерация бокса