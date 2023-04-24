Спортсмен из Самарской области – чемпион России на 200 м баттерфляем

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В Казани в бассейне Дворца водных видов спорта прошел чемпионат России по плаванию. В соревнованиях приняли участие боле 650 спортсменов. На дорожки бассейна вышли сильнейшие пловцы со всей России, а также представители Беларуси, Казахстана, Южной Осетии, Нигерии, Сирии и Таджикистана.



Спортсмен 63 региона Александр Кудашев финишировал первым на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 1 минута 55,68 секунд. Серебро выиграл пловец из Пензенской области Александр Харланов (1:55.80). Бронза - у Егора Павлова (Пензенская область, 1:56.25).