Спортсмен из Африки прилетел в Самару на международную матчевую встречу «Бокс на Волге»

295

В Самару из Центральноафриканской Республики прилетел известный боксер Кевин Дассо. Спортсмен примет участие в международной матчевой встрече «Бокс на Волге» (6+) между сборной «Динамо» и сборной Мира. Турнир пройдет 25 февраля в столице Самарской губернии на площадке спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого».



Кевин ранее уже бывал в России. В сентябре прошлого года в Орле он принял участие в матчевой встрече между командами России и Африки. Тогда уверенная победа осталась за россиянином. Но это никак не повлияло на его желание снова вернуться в нашу страну и сразиться с сильнейшими спортсменами России. На ринге в Самаре он встретится с нашим земляком, тольяттинцем, победителем первенства ПФО, серебряным призером первенства России Ильдаром Минсафиным.