Спортивные школы и объекты Самарской области возвращаются в прежний формат работы

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В Самарской области в привычный режим работы постепенно возвращаются спортивные школы, секции, учреждения и объекты. С понедельника, 22 ноября, благодаря улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в Самаре возобновилась работа детских спортивных секций, на спортивные объекты вернулись тысячи юных спортсменов.

Так, после вынужденного перерыва в новом Дворце спорта в Самаре, реконструированном благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», снова закипела спортивная жизнь. На объекте на постоянной основе задействованы все спортивные площадки: основная и тренировочная ледовые арены, где занимаются хоккеисты и фигуристы, специализированный керлинг – центр, универсальный спортивный зал и зал хореографии. «Очень нравится тренироваться в новом Дворце спорта – хорошая ледовая площадка, удобный хореографический зал. Рада, что мы вышли с карантина и наконец-то катаемся на льду», — делится впечатлениями фигуристка СШОР №1 Виталина Шалыгина. «Моя внучка занимается фигурным катанием с 5 лет, давно ждали открытия Дворца спорта после реконструкции. Ребенок здесь тренируется с удовольствием. Рады, что сняли ограничения и дети снова могут заниматься на льду. Вход во Дворец спорта для родителей при предъявлении сертификата или QR – кода о вакцинации, но для меня это не проблема — я вакцинировалась по своему желанию, чтобы обезопасить себя и близких людей», — рассказала Лариса Лукьянова.

Тренер юношеской команды «Комета» Сергей Шумихин отметил, что юные хоккеисты тоже с нетерпением ждали возобновления ледовых тренировок. «Дворец спорта – современный, всем мальчишкам тут нравится. Поэтому, когда снова разрешили тренироваться на льду, все были рады вернуться».

Отметим, что в октябре на объекте уже были проведены первые официальные соревнования — чемпионат федеральных округов по керлингу. В декабре, как планируется, во Дворце спорта свой первый матч на новой для себя площадке проведет хоккейный клуб ЦСК ВВС, выступающий в чемпионате ВХЛ.

Спортивный комплекс «МТЛ Арена 2», где тренировки летом шли в тестовом режиме, после вынужденной паузы в связи с действовавшими ограничениями из-за COVID – 19 в ежедневном режиме принимает баскетболистов. Совсем скоро в «МТЛ Арене 2» начнутся тренировки юных хоккеистов – идет процесс подготовки и заливки льда, что по техническим нормам требует времени. «С лета в «МТЛ Арена 2» проводились тренировки в тестовом режиме. В сентябре из-за санитарно – эпидемиологической ситуации и введенных ограничений работа объекта была приостановлена. Когда ограничения на занятия спортом были сняты, объект снова стал принимать баскетболистов, а скоро сюда вернутся и хоккеисты. Сейчас ведется наморозка льда. Качественное ледовое покрытие требует соблюдения определенных технологий», — рассказала первый заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, — «Нет никаких сомнений, что «МТЛ Арена 2» будет, как и раньше, загружена и востребована. Каждый современный спортивный зал, каждая ледовая площадка в Самаре пользуется огромным спросом – тренировки спортивных школ, соревнования, матчи любительских команд».

В ФОКе «Орбита» в Промышленном районе Самары, одном из самых посещаемых спортивных объектов города, занимаются профессиональные спортсмены и тысячи любителей активного образа жизни. Спортсмены признаются, что перерывы в привычном тренировочном процессе создают сложности, но не должны останавливать на пути к спортивным вершинам. «Локдаун, который был год назад, нас многому научил. К сложившейся ситуации стали относиться гораздо проще и с большим пониманием: ведь главное – здоровье! Несмотря на сложности, можно показывать хороший результат. Пример — Олимпийские игры в Токио, на которых, по моему мнению, самарские спортсмены выступили очень достойно», — считает мастер спорта международного класса по плаванию Александр Кудашев.

На спортивных объектах строго контролируется соблюдение требований Роспотребнадзора. «Обеспечен входной контроль, регулярно проводится обработка помещений. Все занятия проводятся с соблюдением санитарных правил. Все это делается для, чтобы обеспечить защиту здоровья как спортсменов, так и любителей спорта», — отмечает директор ГАУ СО «Центр спортивной подготовки Самарской области» Сергей Макаров, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорт СО