Спортивные семьи региона приняли участие в праздновании Международного дня семей

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Вчера, 15 мая, на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» отметили Международный день семей. В рамках мероприятия 50 выдающихся семей Самарской губернии приняли участие в высадке каштановой аллеи. Каштан выбран не случайно. Это красивое и высокое дерево, имеющее мощную крону, которое будет символизировать крепкую семью.

Спортивную общественность представили семьи международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта России по шашкам Олега Дашкова и заслуженного мастера спорта России по плаванию Александра Кудашева. «Обязательно будем приезжать и следить за нашими деревьями, высаженными с любовью», — признались спортсмены.