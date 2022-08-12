«Спорт – норма жизни»: в Самарской области построены 3 новые площадки ГТО

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В Самарской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» завершено строительство трех площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Безенчукском, Борском и Клявлинском районах.



Современные площадки с травмобезопасным резиновым покрытием располагаются под открытым небом, они оснащены тренажерами на разные группы мышц, разноуровневыми перекладинами, турниками и брусьями, скамьями для пресса и отжиманий, секторами для прыжков в длину и метания мячей, а также другим специализированным инвентарем. На них можно готовиться к сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование.



На тренажерах есть QR-коды, отсканировав которые можно ознакомиться с инструкцией и самостоятельно выполнить упражнения. На площадках также расположены информационные стойки с описанием нормативов (тестов) ГТО. Отметим, что в 2023 году ожидаются изменения в нормативах испытаний. Во-первых, планируется корректировка действующих нормативов, которая происходит раз в 4 года (до конца 2022 года еще можно выполнить испытания по существующим критериям). Во-вторых, комплекс ГТО будет подключаться к новым цифровым платформам. Подробнее о нововведениях станет известно по итогам X Международного форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в конце сентября в Кемерово.



Всероссийский комплекс ГТО был возрожден по инициативе Президента России Владимира Путина в 2014 году. На сегодняшний день на территории всех муниципальных образований Самарского региона создана сеть центров тестирования и налажена система работы с населением, которая охватывает все социальные и возрастные группы: дошкольники и школьники, студенты и трудоспособное население, инвалиды и лица с ограниченными возможностями движения. Ежегодно на территории губернии проводятся почти 2400 мероприятий комплекса ГТО, которые охватывают более 60 000 участников. По абсолютному числу зарегистрированных участников наш регион располагается на 3 месте среди субъектов ПФО.



Достигнутые высокие результаты стали возможными благодаря реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни», а также личному вниманию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к вопросам физкультуры и спорта в регионе. За время реализации проекта в регионе построено 20 новых площадок ГТО и их количество будет увеличиваться.



«В Самарской области участниками самого массового физкультурного движения России стали свыше 470 тысяч жителей региона. За весь период внедрения современного комплекса свыше 70 тысяч жителей Самарской области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО, из которых почти 43% на золотые значки», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: департамент информационной политики СО