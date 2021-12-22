«Спорт - норма жизни»: в Промышленном районе Самары появился новый спортивный объект

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В Промышленном районе Самары около спортивного комплекса «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70а) завершена модернизация нового современного стадиона.

Возведение велось в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



Стадион «Орбита», построенный в 70-х годах, со временем пришел в негодность и не эксплуатировался, превратившись в заросший пустырь. Благодаря федеральному проекту спортивный объект получил новую жизнь. На стадионе уложен искусственный футбольный газон (производитель сертифицирован FIFA) размером 110 на 80 метров с системой дренажа, который позволит проводить занятия круглогодично, смонтированы 6 беговых легкоатлетических дорожек с профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, сектор для толкания ядра, а также система освещения.

Фото: минспорт СО