Спартакиада ГУ МВД СО: в Кинеле состоялся шахматный турнир

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На днях в спортивном центре «Кинель» состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие 19 команд из сотрудников полиции территориальных органов внутренних дел Самарской области.



Турнир прошел в теплой и дружественной атмосфере, участники состязаний остались довольны результатами соревнования и встречей с коллегами. В завершение турнира состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой организаторы мероприятия поздравили победителей и участников турнира с победой, а также вручили дипломы и грамоты.



Состязание стало большим праздником для самих участников и для пришедших поддержать своих товарищей и поклонников шахматного спорта.



В результате упорной и бескомпромиссной борьбы бесспорными лидерами в командном первенстве стали:



1 место – команда ОМВД России по Исаклинскому району;



2 место – команда ОМВД России по Челно-Вершинскому району;



3 место – команда ОМВД России по Кинель-Черкасскому району.

Фото: ГУ МВД СО