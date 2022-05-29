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"Спартак" впервые с 2003 года стал победителем Кубка России по футболу

29 мая 2022 20:14
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В составе победителей голы забили Александр Соболев и Квинси Промес.

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 2:1 обыграл столичное "Динамо" в финале Бетсити - Кубка России и стал обладателем трофея впервые с 2003 года. Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", передает ТАСС.

В составе победителей голы забили Александр Соболев (10-я минута) и Квинси Промес (72). У "Динамо" отличился Арсен Захарян (55). В добавленное ко второму тайму время полузащитник "Динамо" Даниил Фомин не реализовал пенальти.

"Спартак" завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

Команды в пятый раз в истории сыграли в Кубке России и впервые - в финале турнира. Дважды они встречались в полуфинале: в 1994 году "Спартак" одержал победу со счетом 1:0, в следующем году "Динамо" с таким же счетом обыграло красно-белых. В 2009 году бело-голубые победили со счетом 3:0 в четвертьфинале, в сезоне-2020/21 "Динамо" было сильнее в 1/8 финала (2:0). В Кубке СССР команды встречались 11 раз, "Динамо" одержало три победы, шесть раз сильнее были красно-белые, два матча завершились вничью. Команды играли в финальном матче турнира один раз: в 1950 году победу со счетом 3:0 одержали футболисты "Спартака".

Финальный матч Кубка России прошел на стадионе "Лужники" в девятый раз и впервые за 15 лет. Предыдущий решающий матч турнира на этой арене прошел 27 мая 2007 года, тогда столичный "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл "Москву". Главные игры турнира также проходили в "Лужниках" в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 годах.

 

 

Фото:   Сергей Бобылев/ТАСС

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